Dossier Jost: les transactions avec le parquet validées

La chambre du conseil de Liège a validé mercredi les différentes transactions qui ont été négociées entre le parquet fédéral et les inculpés dans le dossier du transporteur routier Jost. Le dossier concerne huit sociétés de Jost Group ainsi que Roland Jost et cinq de ses plus proches collaborateurs.

Après six ans d’instruction, la procédure judiciaire a abouti à une transaction entre le parquet fédéral et les inculpés. La chambre du conseil de Liège a avalisé l’accord intervenu. Le dossier, tel qu’il a été présenté devant la chambre du conseil de Liège, s’était considérablement dégonflé.