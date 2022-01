«Notre-Dame de Paris»: des gargouilles très «roc»’n’roll

Dans la mise en scène de Thierry Debroux, l’héritière d’Esmeralda fait du hip-hop en training et sweat à capuche. C’est dire les libertés que prend cette adaptation du chef-d’œuvre de Victor Hugo, ramassée en 1h20. A Bruxelles puis en tournée à Arlon, Dinant, Huy, etc.

Alors qu’à Paris, ébénistes et tailleurs sont à pied-d’œuvre pour relooker Notre-Dame après l’incendie ravageur de 2019, ce sont d’autres artisans qui, à Bruxelles, œuvrent à rajeunir le même monument, mais littéraire celui-là. Au Théâtre du Parc, Thierry Debroux entreprend en effet de revisiter le chef-d’œuvre de Victor Hugo en prenant de copieuses libertés architecturales : si la façade et la nef principale de l’œuvre restent inébranlables, le transept et les contreforts subissent de sérieuses altérations.