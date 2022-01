Il aurait eu 80 ans ce lundi: «Mohamed Ali appartenait au monde entier»

Ceux qui ne voient en Mohamed Ali qu’un formidable boxeur ne le comprendront jamais tout à fait. Car le triple champion du monde des poids lourds était également un prédicateur, un obsédé de la justice, un showman, un provocateur, un charmeur, un infatigable combattant de la liberté. Le virtuose des poings aurait donné jusqu’à son dernier centime s’il était convaincu que c’était la bonne chose à faire.

Né à Louisville, Kentucky, sous le nom de Cassius Clay, le champion olympique américain a été le premier athlète à mêler sport et politique. Ce père de neuf enfants était le porte-voix du mouvement des droits civiques afro-américain, et est devenu l’icône de la jeunesse rebelle de son pays en 1967 lorsqu’il a refusé de rejoindre l’armée. Musulman converti, il s’est fait ambassadeur de sa religion et défenseur de la tolérance religieuse.