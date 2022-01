Evacuations d’Afghanistan: 34 personnes ont atterri en Belgique ce jeudi

70 Belges et ayants droit qui ont fui l’Afghanistan après la prise de pouvoir par les talibans vont être rapatriés en Belgique dans les prochains jours. Un groupe de 34 personnes est déjà arrivé ce jeudi.

Une première partie d’un groupe de 70 personnes rapatriées d’Afghanistan est arrivée jeudi sur le sol belge, depuis le Pakistan en passant par Doha (Qatar), informent jeudi les cabinets des ministres de la Défense Ludivine Dedonder, des Affaires étrangères Sophie Wilmès et du secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Sammy Mahdi.

Ce sont « 34 premiers Belges et ayants droit » qui ont débarqué en Belgique par un vol commercial, les 36 autres étant attendus « dans les jours qui viennent ». Il s’agit surtout de personnes qui ont travaillé pour la Défense, ou de défenseurs des droits humains, Afghans et Belges, dont on estime qu’ils pourraient être en danger à la suite de la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan.