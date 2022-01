TUI et les autorités grecques veulent faire de Rhodes une destination de voyage durable

Le tour-opérateur et les autorités grecques vont tester des innovations durables dans différents domaines, qui pourront ensuite devenir des exemples pour d'autres destinations. Les premiers projets concernent l'élimination des déchets et la purification de l'eau.

On ne sait pas exactement combien d'argent TUI et les autorités grecques injectent dans le projet. Le gouverneur a parlé d'un budget de plus de 100 millions d'euros pour les premiers projets. Pour les futurs, ils comptent également sur l'argent de la Facilité de relèvement et de résilience (RRF), l'outil financier européen à grande échelle pour soutenir les réformes et les investissements.

Le tourisme revêt une grande importance pour l'économie grecque. À Rhodes, le secteur représente même 97% du produit intérieur brut (PIB) local, a souligné le gouverneur Chatzimarkos.

Mais TUI a également un intérêt dans la coopération. Selon son CEO, Fritz Joussen, les autorités grecques ont parfaitement géré la crise sanitaire. Il estime que la Grèce sera le vainqueur de l'ère post-coronavirus, avec une part de marché croissante.