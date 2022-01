Les psychologues sont-ils pour l’obligation vaccinale?

De nombreux psychologues et psychothérapeutes dénoncent la position du groupe Psychologie et Corona, qui s’est prononcé en faveur de l’obligation vaccinale la semaine passée.

Nous découvrons avec étonnement et incompréhension que, selon certains titres de presses parus ces derniers jours et rapportant l’avis des experts du groupe Psychologie et Corona, « les psychologues se disent en faveur de l’obligation vaccinale ». A l’instar d’un collectif de 60 psychologues dans le nord du pays , nous contestons le positionnement du groupe « Psychologie et Corona » qui appuie la politique du gouvernement en matière d’ingénierie sociale en période pandémique. Car ce groupe n’exerce aucun mandat de représentation de la profession, et la perspective d’une vaccination obligatoire nous paraît prématurée et floue. Elle soulève aussi de nombreuses questions d’une complexité qui déborde largement le champ de compétence de la profession de psychologue.

Contrairement à certains titres de presse qui en ont relayé l’information, le groupe Psychologie et Corona ne représente pas la position de la profession qui, à notre connaissance, n’a pas été consultée. Mandaté et financé par le SPF santé, le collectif se compose d’une quinzaine de psychologues académiciens, pour la plupart non cliniciens. Il apporte son soutien et alimente, par ses travaux et ses rapports , la gestion gouvernementale de la crise, incluant le CST et le projet d’une vaccination obligatoire étendue à l’échelle de l’ensemble de la population belge. Le groupe Psychologie et Corona ne peut donc pas faire connaître son positionnement avec neutralité et objectivité puisqu’il exerce une activité de conseil auprès d’une instance qui finance son expertise pour soutenir sa politique et en renforcer l’acceptabilité sociale. Les interventions du groupe Psychologie et Corona dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision sont logiquement animées du projet d’influencer et d’implémenter des croyances compliantes vis-à-vis des politiques du CST et de la vaccination obligatoire. À lire aussi Vaccination obligatoire: inquiétudes sur la liste des experts qui seront entendus au Parlement

Nous souhaitons apporter pour notre part à la connaissance des lecteurs que, selon l’article 21 du code de déontologie de la profession de psychologue , qui « s’applique à toute personne portant [ce] titre en vertu de la loi du 8 novembre 1993 », « [le] psychologue respecte et défend sans aucune discrimination les droits fondamentaux des personnes et groupes de personnes, à savoir : leur liberté, leur dignité, leur intimité, leur autonomie et leur intégrité ». Ce même article précise l’impérieuse nécessité du « respect des valeurs morales des personnes ». « Le psychologue respecte donc la volonté personnelle de son client ou sujet à vivre selon ses propres convictions. Le principe du respect de la personne humaine suppose le respect de la liberté (autodétermination) du client ou du sujet. » Nonobstant certaines exceptions liées, par exemple, aux fonctions d’expertise du psychologue dans des procédures judiciaires prévues par la loi, le code de déontologie précise encore, en son article 23, que « [le] psychologue n’engage personne contre sa volonté dans une recherche, une investigation, une guidance ou un traitement ». Rappelons à ce titre que les vaccins ARNm actuels sont toujours à l’état d’expérimentation (Phase III) et ne jouissent à ce stade que d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. À lire aussi Eliane Tillieux sur le débat de la vaccination obligatoire: «Cela va prendre du temps»

De nombreuses questions

En sus de ces questions déontologiques liées aux droits des patients (alors même qu’un devoir de réserve s’impose dans cette situation), nous nous interrogeons sur la légitimité du groupe Psychologie et Corona à se positionner professionnellement en faveur de la vaccination obligatoire tant cette question relève avant tout des champs médical, politique, éthique et juridique. Notons par ailleurs qu’au plan scientifique, les conditions d’une légalisation d’un projet de vaccination obligatoire pour des vaccins anti-covid sont aujourd’hui loin d’être réunies. Sans parler ici du fait que les vaccins en question sont encore en régime d’autorisation conditionnelle et que leur innocuité n’est pas garantie (ce qui rend le passage à l’obligation tout à fait problématique sur le plan éthique), bon nombre de questions liées aux objectifs de cette vaccination obligatoire restent en suspens. Ainsi, de manière non exhaustive :