Le TTO à l’assaut de l’héritage de Hergé

On connaît la chanson. Voilà le réveillon de Noël et avec lui ses rituels : grand repas de famille, petits fours, éventuellement champagne, cadeaux sous le sapin… Chez Odile et Dany, qui rassemblent ce soir-là les proches… mais aussi une nouvelle venue, à la peau noire, la règle voudrait que chaque cadeau soit placé anonymement et pioché au hasard par les invités. Le hasard, précisément, veut que la nouvelle venue reçoive Tintin au Congo, l’album controversé de Hergé.

Le décor est planté, Tout ça ne nous rendra pas Noël, création du TTO, signée par Albert Maizel et mise en scène par Nathalie Uffner, c’est une sorte de vaudeville joyeusement névrosé, virant en sa deuxième partie au pugilat familial suite à l’attribution maladroite du fameux « cadeau », qui contribuera à gâcher la fête.