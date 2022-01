Gilles Dewaele, nouvelle recrue du Standard: «Je dois amener mon agressivité»

« C’était le meilleur choix, parce que le Standard reste l’un des plus grands clubs du pays », a-t-il expliqué. « C’était aussi, à 25 ans, le meilleur moment pour partir pour quitter Courtrai et signer dans un club du top ».

D’autant qu’à Liège, Dewaele a retrouvé un certain Luka Elsner qui avait été son entraîneur à Courtrai. « Bien sûr que cela a joué dans mon choix. C’est un avantage, je connais la façon dont il fonctionne. Ce qu’il m’a demandé ? D’apporter plus d’agressivité et d’amener plus de mentalité dans l’équipe ». Ses points forts ? Son côté athlétique et sa capacité à enchaîner les courses. « Oui, mon endurance et ma vitesse », nuance-t-il. « Mais je sais aussi jouer au pied, donner de bons centres, apporter offensivement même si mon premier rôle c’est de défendre… »