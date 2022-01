Manchester United: Cristiano Ronaldo furieux d’avoir été remplacé face à Brentford, Rangnick tempère et explique son choix (vidéo)

Habitué à plus de succès, Cristiano Ronaldo est forcément mécontent de cette situation. Après avoir été éloigné des terrains pour des problèmes de hanche et de cuisse, le Portugais était de retour sur le pré ce mercredi, pour le déplacement à Brentford. Une rencontre face à une équipe largement à la portée des Red Devils. Sur le papier en tout cas, car, sur le terrain, tout n’a pas été simple pour Bruno Fernandes et ses coéquipiers… Sans être séduisants, les hommes de Rangnick se sont toutefois imposés 1-3.

Ce n’est plus un secret pour personne : l’ambiance n’est pas vraiment au beau fixe dans le vestiaire de Manchester United. L’arrivée de Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment eu l’impact escompté sur le groupe mancunien, qui pointe à une bien triste septième position en championnat. Et le remplacement d’Ole Gunnar Solskjaer par Ralf Rangnick n’a pas encore changé grand-chose…

Lors de cette joute, le tacticien allemand a pris la décision (forte, diront certains) de remplacer Ronaldo à vingt minutes du terme. Ce que l’ancien Madrilène n’a pas trop apprécié.

Comme on peut le voir sur les images, le Portugais était furieux, et il n’a pas hésité à la faire savoir. Quelques secondes plus tard, son entraîneur est venu lui parler en privé, afin de lui expliquer son choix. Qu’il a également développé en conférence de presse d’après-match. « Vous savez, c’est une réaction tout à fait normale. C’est un attaquant, il veut marquer toujours plus de buts. Mais, cette fois, j’en ai décidé autrement. Il revient d’une petite blessure et nous avons une rencontre importante face à West Ham. Comme on menait 0-2, j’ai préféré défendre cet avantage, en mettant Harry Maguire à sa place. Cela nous a permis de jouer avec cinq défenseurs, ce qui était, selon moi, la meilleure décision. »