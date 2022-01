Les maisons adaptables moins chères que les traditionnelles

Une maison dite « adaptable » évolue au gré des besoins de ses occupants, avec des éléments démontables et réutilisables, tels que la menuiserie et les murs intérieurs, explique la chercheuse. L’habitation peut ainsi être réinventée pour s’adapter au télétravail, à l’arrivée d’un enfant, ou au modèle de « maison kangourou », soit un logement principal et un logement autonome, qui permet la cohabitation par exemple de plusieurs membres d’une famille.

À lire aussi Une agente immobilière: «Les prix ne vont pas baisser de sitôt»

« La maison adaptable ne comporte au départ que les pièces nécessaires à la situation familiale du moment », précise Charlotte Cambier. « Au cours des années suivantes, les coûts d’entretien sont également plus faibles car moins d’éléments de construction tels que la menuiserie, les matériaux de finition, etc. doivent être entretenus et réparés. Pour la même raison, la maison adaptable est également plus économe en matériaux et a un impact moindre sur l’environnement. »