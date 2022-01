Agression d’une Belge au Maroc: une enquête pour «tentative d’assassinat terroriste» ouverte

Deux attaques, un même suspect

Une ressortissante française de 79 ans a été tuée samedi sur un marché de Tiznit à l’aide d’une arme blanche. Elle résidait dans un camping proche de cette petite ville. Un suspect âgé de 31 ans a été arrêté le jour même à Agadir, à quelques kilomètres seulement du lieu du crime. Il est également soupçonné d’avoir commis « une tentative d’assassinat » sur une Belge à Agadir, avait révélé samedi la police marocaine.

La ressortissante belge – originaire de la région montoise mais résidant aujourd’hui au Maroc – a été blessée à l’arme blanche et hospitalisée à Agadir. Elle est « sévèrement blessée » mais « ses jours ne sont pas en danger », rapporte le parquet fédéral. Le dossier a été confié à la section antiterroriste de la police judiciaire fédérale de Charleroi, qui collabore étroitement avec le Parquet national antiterroriste français. Le parquet fédéral loue la « présence au Maroc d’un officier de liaison et d’un magistrat de liaison belge », facilitant la collaboration avec les autorités policières et judiciaires locales.

Passé psychiatrique

La police marocaine avait précisé que le suspect, sous le coup d’une enquête antiterroriste dorénavant, avait auparavant été admis dans un hôpital psychiatrique « du 25 septembre au 25 octobre 2021 ».

À la suite du meurtre de la septuagénaire, le ministère français des Affaires étrangères a « recommandé de faire preuve de vigilance dans l’ensemble des lieux publics et lors de ses déplacements au Maroc », dans un conseil aux voyageurs posté sur le site internet de l’ambassade de France au Maroc.