«Vous avez de ces mots»: Faut-il ostraciser {loin s’en faut}?

Dans le billet du 11 décembre dernier consacré au pronom relatif qui , j’écrivais ceci : « Est-ce la seule construction possible avec un qui interrogatif ? Loin s’en faut ! » Une fidèle lectrice de cette chronique, bientôt suivie par d’autres, me fit aussitôt parvenir une courtoise admonestation sur l’emploi de « loin s’en faut », locution bâtarde et donc fautive.