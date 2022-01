Standard: les raisons d’y croire… ou pas

À l’entrée du dernier tiers de la phase classique du championnat, le halo d’inquiétude risque-t-il de s’épaissir autour du Standard encore ou, au contraire, l’optimisme va-t-il enfin reprendre du souffle ? Lutte, inconcevable a priori, pour le maintien ou top 8 et playoffs 2 ? Eléments d’analyse, en contrepoint.

Tombé de nulle part, sinon d’un ciel miraculeux, le but qui a permis aux Rouches de ramener une unité du déplacement à Anderlecht dimanche dernier n’a aveuglé personne. Certainement pas Lukas Elsner et ses joueurs, évidemment conscients que le contenu du Clasico avait été proche de la vacuité. Alors que le champion en titre est attendu avec les honneurs dus à son rang, dimanche (13h30) à Sclessin, le Standard ne peut échapper à une vague inquiétude, cette impression bizarre qu’il est utile de se retourner pour ne pas être pris à revers.

Quatorzième du classement de D1A, avec un tout petit point de plus que d’autres équipes fragiles (Ostende, qui vient de perdre son coach Alexander Blessin parti à Genoa, et Zulte Waregem, qui a récemment promu Timmy Simons à sa tête) et cinq unités de bonus sur le voisin sérésien, actuel barragiste. Jamais le club liégeois n’avait été pointé aussi bas dans la hiérarchie depuis la saison 1959-60 après 21 journées de compétition…