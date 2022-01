Makro - Les syndicats tentent d'en savoir plus auprès d'une direction peu bavarde

"Selon la direction, il n'y a rien à signaler et il s'agit d'une 'fake news'. Mais nous apprenons 'via via' que Makro serait tout de même bien à l'étalage", explique une représentante de l'ACV Puls (CNE). La direction refuserait entre-temps de recevoir les syndicats, selon elle. Une demande de pouvoir tenir des conseils d'entreprise supplémentaires dans les enseignes a également été rejetée. "Rien ne bouge", commente la syndicaliste.

Des conseils d'entreprise classiques figuraient bien à l'agenda jeudi, mais, dans certains magasins, ceux-ci ont été interrompus par les représentants des travailleurs lorsque ces derniers ont appris qu'ils ne pouvaient pas informer le personnel.