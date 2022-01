Une manifestation contre les règles sanitaires autorisée dimanche à Bruxelles

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) a autorisé la manifestation de dimanche à Bruxelles pour contester les restrictions sanitaires prises face à la pandémie de coronavirus, a indiqué jeudi la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere. L’appel a été lancé sur les réseaux sociaux par différents mouvements parmi lesquels World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom.

À lire aussi Du pass vaccinal aux taxes: comment les gouvernements poussent (ou obligent) à se faire vacciner

Les manifestants sont invités à se rassembler dès 11 h à la gare du Nord. Ils seront rejoints à partir de 12 h, heure du départ du cortège, par ceux venus d’autres pays européens. Des voyages en car et en train sont organisés pour leur permettre de converger vers Bruxelles.