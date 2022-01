Comment le COIB a préparé les JO «casse-tête» de Pékin

Ils devraient être entre 15 et 20, là où ils étaient 22 il y a quatre ans à PyeongChang en 2018. Ce vendredi, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) annoncera le nom des athlètes qu’il enverra dans quelques jours à Pékin pour ce que l’un de ses responsables considère d’ores et déjà comme « les Jeux les plus compliqués de l’histoire à gérer sur le plan de la logistique » en raison de la pandémie du covid.