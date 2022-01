Climat: «grâce» au covid, la Belgique atteint son objectif 2020

Le coup de frein encaissé par l’économie et la société en 2020 se traduit dans nos émissions de gaz à effet de serre. Résultat : notre objectif climatique est atteint pour 2013-2020. Mais ce n’est que passager.

Ce n’est qu’une demi-surprise, mais c’est une bonne nouvelle tout de même. Selon le dernier inventaire de ses émissions de gaz à effet de serre communiqué il y a quelques jours à la Commission européenne, la Belgique devrait atteindre ses objectifs de réduction pour la période 2013-2020 pour les émissions non industrielles. Elle le doit largement à la crise du covid mais aussi à l’hiver particulièrement doux entre 2019 et 2020 (deuxième année la plus chaude jamais enregistrée jusqu’ici dans notre pays).