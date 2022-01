Mort de Dean: l’itinéraire du suspect et le déroulé des faits se précisent

Dave De Kock, qui doit être jugé en Belgique pour l’enlèvement et l’assassinat de Dean Verberckmoes (4 ans), a traversé la frontière vers les Pays-Bas dans la nuit de vendredi à samedi et a abandonné le corps du petit garçon à Neeltje Jans le samedi après-midi, ressort-il d’un avis de recherche publié par la police néerlandaise. Cette dernière est à la recherche d’images de vidéosurveillance le long de l’itinéraire emprunté par le suspect pouvant attester de la présence de Dean dans la voiture.

« Le suspect conduisait une Peugeot 206 gris clair immatriculée 2-ARC-250. L’homme a emprunté cette route le samedi 15 janvier 2022. L’enquête se concentre sur la présence du petit Dean dans la voiture ou avec le suspect », a déclaré la police.

L’enquête policière montre que Dave De Kock a franchi la frontière néerlandaise vers minuit dans la nuit du vendredi 14 au samedi 15 janvier 2022. « Il semble qu’il ait franchi la frontière belgo-néerlandaise à Sint Jansteen et qu’il ait ensuite emprunté le Westerscheldetunnel. L’homme a ensuite poursuivi sa route vers Koudekerke, où il est resté plusieurs heures », note la police néerlandaise. « Pendant cette nuit, il semble également avoir été à Flessingue. En outre, tôt dans la matinée du samedi 15 janvier, il s’est également rendu à Middelbourg pendant quelques heures, et est retourné à Koudekerke à plusieurs reprises. On ne sait pas si le garçon était avec lui pendant tout ce temps », notent les enquêteurs. « Après la dernière courte visite à Koudekerke, le suspect s’est rendu en voiture à Neeltje Jans le samedi après-midi, où il a laissé la petite victime. Après cela, il a quitté la province de Zélande. »