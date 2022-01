Coronavirus: le ministre Maron propose de revoir les modalités du certificat de rétablissement

Selon lui, on observe à Bruxelles une même tendance que lors de la phase de vaccination de base : la population bruxelloise se fait moins vacciner que dans les autres Régions. Cela s’explique par les mêmes facteurs : une grande diversité culturelle, une pyramide des âges inversée (plus jeune), une fracture digitale plus importante et un accès plus limité aux soins de santé (40 % de la population n’a pas de médecin traitant).

A cela s’ajoute le fait que beaucoup de personnes qui ont contracté les variants delta ou omicron ne veulent pas se faire immédiatement vacciner.

À lire aussi Epuisée par le covid et le manque de moyens, l’école va partir en grève

D’après Alain Maron, cent mille personnes ont obtenu un certificat de rétablissement à Bruxelles depuis le premier décembre. Parmi celles-ci, on compte « des dizaines de milliers de personnes vaccinées deux fois qui ne vont pas chercher leur booster et sont potentiellement moins motivées à le faire, car le message qui leur est envoyé via le certificat de rétablissement, c’est qu’elles ne peuvent plus être infectées durant un certain temps », a ajouté le ministre.