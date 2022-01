Pas d'accord dans le secteur des titres-services, les syndicats annoncent des actions

Le principal blocage se situe au niveau du remboursement des frais de transport alors que les syndicats regrettent que le secteur des titres-services soit le seul où un accord sectoriel n'a pas encore été conclu.

"Les déplacements entre deux clients ne sont pas rémunérés comme du temps de travail - ce qui est bien le cas dans d'autres secteurs, insistent les syndicats - et les aides-ménagères et aides-ménagers doivent assumer personnellement la majorité des frais de déplacement", expliquent-ils encore. Pour illustrer le poids que cela pèse sur le personnel, ils avancent que cela représente environ 10% du revenu des travailleuses et travailleurs.