Alexander De Croo avant le Codeco: «Omicron n’est pas une banale grippe»

Lundi, deux tests sur trois étaient positifs. Et si la pression sur les soins intensifs diminue graduellement, le nombre d’hospitalisations augmente, a-t-il expliqué.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a appelé jeudi à la prudence face à l’évolution de la pandémie et au nouveau variant qui s’est répandu. « On ne se trouve pas dans une situation où omicron est une banale grippe d’automne », a-t-il dit à la Chambre en réponse à des questions de Catherine Fonck (cdH) et Caroline Taquin (MR).

Le comité de concertation se réunit vendredi pour approuver un projet de « baromètre » qui doit offrir une certaine prévisibilité des mesures en fonction de la situation épidémique dans les secteurs de la culture, de l’événementiel, des sports, de l’Horeca et des « activités » de manière générale.