On est en 2022, voilà le Soleil vert

Ce qui est terrible avec la science-fiction à court terme, c’est qu’un jour on arrive à la date indiquée dans l’ouvrage. On est en 2022. C’est au cours de cette année que se déroule le film de 1973 Soylent Green, en français Soleil Vert, inspiré par le roman de Harry Harrison Make room ! Make room ! paru en 1966. Dans le film de Richard Fleischer, New York est une mégalopole de 44 millions d’habitants. La chaleur est intense, 33º quasi tout le temps, l’eau est rarissime, il n’y a plus de plante, plus d’agriculture. Les gens mangent des tablettes livrées une fois par semaine dans des centres où le peuple se presse et se bat.