Les enfants de Kinshasa à 360º

L’expérience est saisissante. Une fois le casque VR3 sur la tête, on plonge dans le cœur de Kinshasa avec ses 17 millions d’habitants, troisième plus grande ville d’Afrique après Le Caire et Lagos. On ressent la ville d’en bas, d’en haut, dans la poussière, dans la chaleur, avec l’impression d’être projeté dans le chaos urbain permanent d’une métropole tentaculaire, bruyante, bouillonnante, violente. On perçoit presque les odeurs tant l’image est immersive et nous englobe à 360º. Environ 35.000 enfants peuplent les rues de la ville. Bienvenue dans Kinshasa now. C’est la volonté de Marc-Henri Wajnberg. Après son film Kinshasa kids, histoire d’un groupe d’enfants qui s’en sortent grâce à la musique, réalisée en 2013, le cinéaste belge a continué à suivre les gamins, à faire des débats avec les scolaires. En même temps, il s’est rendu compte de l’intérêt des adolescents pour cette problématique mais aussi de la grande méconnaissance de la réalité des enfants de la rue dans la capitale congolaise.