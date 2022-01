Dries Mertens clame son amour pour Naples: «Je ne cours pas après l’argent, ce club est ma maison»

Dries Mertens et Naples, c’est une union quasiment fusionnelle qui dure depuis près de dix maintenant, et qui pourrait très prochainement connaître son épilogue… Le meilleur buteur de l’histoire du club (143 buts), dont le contrat arrive à échéance au mois de juin, est poussé vers la sortie par son président Aurelio De Laurentiis. Un au revoir qui serait vécu comme un véritable crève-cœur par le Diable rouge. « C’est ma maison, mon endroit idéal », a-t-il confié au Corriere Dello Sport. « Je ne cours pas après l’argent, cette ville est tout ce dont j’ai besoin. »

« Je sais qu’il y a deux chemins »

Malgré cet attachement viscéral à son club et à cette ville de Naples dont il connaît probablement tous les recoins, Dries Mertens sait qu’un départ n’est désormais plus à exclure. « Je sais qu’il y a deux chemins, dont l’un est celui de l’adieu. Si tel est le cas, je sais aussi une chose avec certitude : que tout le monde à la maison va pleurer. Moi, Kat et même le bébé. Je suis un homme heureux ici et ma famille aussi. Mais il faut être réaliste et pragmatique : Naples n’a peut-être plus besoin de moi. Bien sûr, j’espère que ce n’est pas pour tout de suite. »