Tajon Buchanan, la future sensation du Club de Bruges: «La Belgique peut me servir de tremplin»

Recruté pour 5 millions durant l’été, Tajon Buchanan vient seulement de rejoindre le Club de Bruges. En cause ? Un « Unfinished business » en MLS, le championnat américain qui l’a vu exploser. Rencontre avec la future sensation des « Blauw en Zwart ».

Son parcours : « Bruges, la culture de la gagne »

Né à Brampton, dans l’immense banlieue de Toronto, Tajon n’a pas toujours tapé dans le ballon rond. « J’ai fait pas mal de sports, notamment du basket. Mais c’est seulement quand j’ai débuté le foot que je me suis vraiment impliqué. Après les cours d’école et la rue, là où tout se passe techniquement, j’ai finalement rejoint un club, pour apprendre plus rapidement. Car je suis un bosseur, qui en veut toujours davantage ».