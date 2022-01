Abus sexuels: un rapport accablant pour Benoît XVI

Le rapport de l’évêché de Munich sur les abus sexuels dans le diocèse est accablant pour l’ancien pape allemand. Il était à l’époque l’archevêque de Munich et de Freising.

Le rapport sur les abus sexuels du diocèse de Munich ressemble finalement à tous les autres : des responsables qui couvrent et protègent les auteurs d’abus sexuels plutôt que d’aider les victimes. « C’est une vision d’horreur », a résumé Ulrich Wastl, l’un des auteurs du rapport rédigé par le cabinet d’avocats WSW à Munich. Depuis que l’église catholique allemande a révélé en 2018 que 1670 prêtres avaient commis des abus sexuels entre 1946 et 2014 sur près de 3700 enfants, elle a demandé que chaque diocèse fasse son propre rapport.

L’intérêt médiatique du rapport de Munich est qu’il accable cette fois un pape, Benoît XVI, qui était archevêque dans ce diocèse entre 1977 et 1982. Les auteurs lui reprochent d’avoir minimisé et nier à l’époque les abus sexuels et d’avoir eu un « comportement fautif » dans au moins quatre cas d’abus sexuels.