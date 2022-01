«Un G1000 citoyen pour débattre du covid»

Vous évoquez la crise de la démocratie et de la cohésion sociale. Quelle réponse proposez-vous ?

J’ai plusieurs propositions. Dont une qui est en lien avec le covid. Je demande au conseil d’administration de la Fondation Roi Baudouin de saisir la proposition de Pedro Facon et d’organiser un panel de 1.000 Belges tirés au sort qui réfléchissent, en parallèle à ce qui est maintenant initié au Parlement, sur les questions centrales en lien avec le covid : obligation vaccinale, utilisation du CST… Pour que les Belges puissent eux aussi s’exprimer sur les mesures à moyen et à long terme à prendre. Ce qui se passe maintenant au Parlement est une belle victoire pour les écologistes. Mais pour compléter le dispositif, il faut qu’un G1000 du covid soit aussi associé aux décisions et aux grandes questions.