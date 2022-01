Analyse: feuille de route

Lever le nez du guidon. C’est sans doute l’interview la plus « vivaldienne » depuis un sacré bout de temps. Où Jean-Marc Nollet fait un peu le boulot à la place d’Alexander De Croo : il veut, dit-il, le voir aller au bout de la législature, lui trace une feuille de route fournie enchaînant les grandes réformes comme autant de cols alpins : fiscalité, pensions, sortie du nucléaire en 2025… Et il ajoute une possible grosse opération citoyenne – qui laisse circonspect, avouons-le – sur les mesures devant accompagner une éventuelle prochaine vague du covid, à l’automne, sous la forme d’un G1000. Tout cela en 2022. Ambitieux. Présomptueux ?