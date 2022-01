Bourse de Bruxelles - À la traine de ses voisins, le Bel 20 termine de peu dans le vert

Elia (115,60) valait 2,03% de plus que la veille tandis qu'Ackermans (175,00) et Sofina (370,80) abandonnaient 1,69 et 1,49%. Aperam (55,64) et Umicore (35,14) étaient positives de 1,61 et 2,81%, Cofinimmo (137,50) reculant pour sa part de 1,65%. Proximus (17,33) et Telenet (33,66) reperdaient 0,89 et 1,46%, Orange Belgium (19,56) cédant par ailleurs 0,20% tandis que bpost (7,43) remontait d'autant.

Hors Bel 20, Econocom (3,79) se distinguait par un bond de 6,4% après les résultats publiés mardi, IBA (15,24) bondissant de 6,3% après l'annonce d'un nouveau contrat. Balta (3,81) gagnait 3% supplémentaires tandis que Kinepolis (56,45) et Barco (20,06) progressaient de 2,3 et 2%. Azelis (23,20) remontait de 3,8% alors qu'Exmar (4,49) et CFE (125,60) reculaient de 1,5 et 1,9%. Lotus Bakeries (5.570,00) et Ter Beke (119,00) restaient par contre en hausse de 2 et 2,1%. Mithra (21,10) et Fagron (16,05) gagnaient enfin 2,7 et 1,8% alors que Bone Therapeutics (0,58) chutait de 3,8%, Acacia Pharma (1,39) et Advicenne (8,62) abandonnant 2,8 et 2,5%.