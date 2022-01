Afghanistan: un dernier groupe rapatrié vers la Belgique

Depuis la chute de Kaboul et la fermeture de son aéroport, il restait encore plusieurs dizaines de personnes à évacuer pour la Belgique. Un groupe de 70 Belges et ayants droit a pu quitter l’Afghanistan par la route.

Les 34 premiers Belges et ayants droit d’un groupe de 70 personnes sont arrivés jeudi en Belgique, via Islamabad et le Qatar par vol commercial. Les 36 autres emprunteront le même itinéraire dans les prochains jours. D’après la ministre Sophie Wilmès, ce sera le dernier groupe. Ce qui signifie qu’un certain nombre d’autres personnes qui étaient sur les listes belges depuis la chute de Kaboul ne seront pas exfiltrées vers la Belgique. Fin octobre dernier, il en restait environ 200 sur une liste « évolutive ». D’après les Affaires étrangères, il n’en resterait plus aujourd’hui que 11 pour lesquelles la Belgique cherche encore une solution. Les autres ont soit changé d’avis et ont décidé de rester sur place, soit ont quitté le pays pour une autre destination.