Gafam: l’Europe va serrer la vis pour le micro-ciblage publicitaire

Le parlement européen a adopté le Digital Services Act. Ce texte phare dessine les contours d’un marché unique numérique européen. Et donne un (léger) coup de boutoir dans le modèle des Gafam : le capitalisme de surveillance.

L’Union européenne n’a ni Google, ni Apple, ni Facebook, ni Amazon, ni Microsoft. Mais elle aura bientôt son marché numérique unique. « Nous reprenons le contrôle par rapport aux géants de l’internet », a lancé la sociale-démocrate danoise Christel Schaldemose, chargée du rapport sur le Digital Services Act (DSA). Ce projet de directive phare, proposé par la Commission européenne, a été adopté par une écrasante majorité de députés, ce jeudi, à Strasbourg (530 voix pour, face à 78 contre et 80 abstentions).

Ce texte doit encore être examiné par les 27 Etats membres. La France, qui a pris les rênes du Conseil de l’Union européenne pendant six mois, espère le faire adopter par la Commission avant l’été. Et ce, en même temps que son petit frère, le Digital Markets Act (DMA), qui, lui, s’attaque aux pratiques jugées « anticoncurrentielles » des « gatekeepers », les grandes plateformes qui comptent plus de 45 millions d’utilisateurs en Europe.