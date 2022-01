Coronavirus: une nouvelle explosion des cas… mais des soins intensifs qui se vident

Le variant omicron se transmet à une vitesse totalement inédite au sein de la population belge. Cela provoque une multitude d’absences et de quarantaines. Mais côté hospitalier, on reste loin du scénario catastrophe.

On était prévenu. On s’y attendait. Mais bon, ça pique quand même aux yeux quand le chiffre apparaît sur le compteur. Lundi dernier, Sciensano a recensé plus de 60.000 cas positifs au covid en une seule journée. C’est du jamais vu, depuis le début de l’épidémie. C’est aussi une véritable envolée par rapport au record du lundi précédent, d’un peu moins de 38.000 cas. Et ces chiffres sont vraisemblablement (nettement) sous-estimés, vu que les cas contacts asymptomatiques sont désormais invités à ne plus se faire tester. Toutes les personnes positives via un autotest échappent également à ce bilan, car leur recensement est impossible.