Coronavirus: les classes bientôt fermées dès 25% de cas dans le secondaire ?

Faut-il sortir des limbes la procédure « d’emergency break » dans l’enseignement secondaire pour lutter contre le covid ? La question taraude les membres du RMG (risk management group) mais en Wallonie l’Aviq n’attend plus.

Pour mémoire, l’emergency break consiste à fixer la part d’élèves positifs à partir de laquelle une classe est automatiquement fermée. Cette procédure existait fin 2021 dans les écoles fondamentales et secondaires mais à la rentrée de janvier 2022 elle a été supprimée chez les plus de 12 ans. Sur base d’une analyse de risques locale, seul l’inspecteur d’hygiène peut prendre une mesure de fermeture sanitaire. En primaire et maternel par contre, la classe est automatiquement fermée pour 5 jours dès 4 cas positifs.