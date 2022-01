Surprise à la CAN: l’Algérie, tenante du titre, éliminée dès la phase de groupes

Les Fennecs, battus par la Côté d’Ivoire ce jeudi, prennent (déjà) la porte et disent adieu à leur rêve de doublé.

Les Fennecs échouent ainsi à la dernière place du groupe et quittent la compétition comme la Sierra Leone, alors que la Guinée équatoriale s’est emparée de la 2e place qualificative.

L’Algérie, tenante du titre, a été éliminée dès la phase de gropes de la Coupe d’Afrique des Nations après sa défaite 1-3 face à la Côte d’Ivoire, qui était déjà qualifiée, lors de la 3e et dernière journée du groupe E, jeudi à Douala, au Cameroun.

Les Fennecs ont mal débuté et pris deux buts de retard dès la première mi-temps. Franck Kessié a ouvert le score après une astucieuse combinaison avec Nicolas Pépé (1-0, 22e) et Ibrahim Sangare, oublié au deuxième poteau sur un coup franc tendu de Serge Aurier, a propulsé le ballon de la tête au fond des filets pour doubler l’avance des Éléphants (2-0, 39e).

En deuxième période, malgré la montée d’Islam Slimani, l’Algérie a concédé un nouveau but, inscrit par Nicolas Pépé sur une frappe du gauche dans le petit filet opposé (3-0, 54e). Riyad Mahrez a espéré remettre son équipe sur les rails, mais le pénalty botté par le capitaine algérien est allé frapper le poteau du but de Badra Sangare. Sofiane Bendebka, à la conclusion d’un enchaînement aérien, a sauvé l’honneur (3-1, 73e), mais son but n’a pas suffi à sonner la charge des Fennecs.

Dans l’autre rencontre du groupe E, la Guinée équatoriale s’est assurée un ticket pour le prochain tour en venant à bout de la Sierra Leone, 0-1, éliminant par la même occasion son adversaire du jour de la compétition. Pablo Ganet a marqué l’unique but de la rencontre, sur une passe décisive d’Iban Salvador (38e). Jesus Owono, le gardien guinéen, a été le héros de la rencontre en arrêtant le pénalty botté par Kei Kamara en fin de rencontre (85e).

Ainsi, la Côte d’Ivoire, 1re avec 7 points, et la Guinée équatoriale, 2e avec 6 points, accèdent au stade des huitièmes de finale. La Sierra Leone termine à la 3e place avec 2 points tandis que l’Algérie est dernière avec 1 point.

La Côte d’Ivoire affrontera l’Égypte au prochain tour, alors que la Guinée équatoriale sera opposée à l’équipe en 1re position du groupe F qui se disputera entre le Mali, la Gambie et la Tunisie jeudi soir. (20h).

Les Comores sont pour leur part qualifiées pour les 8e de finale au titre de meilleurs troisièmes, et affronteront pour leur première participation à la CAN le Cameroun, pays-hôte, lundi à Yaoundé.