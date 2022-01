Coronavirus: un pass vaccinal et des assouplissements en France

Le pass vaccinal entrera en vigueur en France à partir de lundi, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex à l’occasion d’une conférence de presse. Il concernera les personnes de plus de 16 ans, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel attendue vendredi. Ce pass servira à accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux. Son instauration, qui devrait permettre de « lever la plupart des restrictions prises » selon M. Castex, reste suspendue à une décision vendredi du Conseil constitutionnel, saisi par des députés et sénateurs de l’opposition.