Rail: 103 millions d’économie sur la dette d’Infrabel

On sait que la dette des chemins de fer en Belgique est un sujet aussi colossal qu’historique. Plus de 4,5 milliards au total à répartir entre les deux sœurs du rail, la SNCB (l’opérateur qui fait rouler les trains) et Infrabel (gestionnaire du réseau et des infrastructures). Bonne nouvelle, clament en chœur deux ministres du fédéral, celui des Finances (Vincent Van Peteghem) et celui de la Mobilité (Georges Gilkinet) : le refinancement d’une partie de la dette d’Infrabel vient de permettre de réaliser des économies de 103 millions d’euros.