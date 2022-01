Herman Van Holsbeeck sous mandat d’arrêt: ce que risque l’ancien manager d’Anderlecht

L’ancien manager du RSC Anderlecht Herman Van Holsbeeck, 67 ans, a été arrêté ce mardi après avoir été inculpé de blanchiment, fraude fiscale, corruption privée et association de malfaiteurs dans le cadre du dossier « Henrotay », du nom de l’agent de joueurs très influent, qui a notamment géré la carrière d’une série de Diables rouges. Il avait déjà été inculpé par le juge d’instruction Michel Claise, dans le cadre du même dossier, mais « des faits nouveaux sont apparus dans l’enquête », confirme le parquet fédéral. En effet, si on est inculpé et non privé de liberté, on ne peut plus être placé sous mandat que si de nouveaux éléments entraînent des inculpations supplémentaires.