«La médium»: entre arnaque, relation toxique et bribes de fantastique, il est toujours risqué de jouer la comédie avec les morts

Veuve et mère d’une fille tombée dans un coma profond, Kit Capriol utilise ses talents d’actrice pour jouer les médiums et s’en sortir financièrement… à ses risques et périls.

Kit Capriol aurait peut-être pu devenir une grande actrice. Elle avait du talent et n’en a rien perdu. Mais la vie s’en est mêlée. Son mari est mort dans les attentats du 11 septembre et neuf mois plus tard, leur fille Zoey est venue au monde. Veuve et mère d’une gamine en bas âge, elle a au moins la chance d’habiter un bel appartement à Manhattan. Et Zoey est une musicienne en herbe qui peut rêver d’une belle carrière. Jusqu’au jour où mère et fille se rendent à un concert à Carnegie Hall. Sur le quai de métro, Kit regarde ailleurs un instant et quand elle tourne la tête, sa fille est au sol, les yeux révulsés, tandis que tout le monde hurle alentour.