La monnaie locale bruxelloise, également en version électronique

"La monnaie est en effet utilisable via une application smartphone ou une interface web, la rendant plus accessible et plus pratique, sans que ses valeurs éthiques ne s'en trouvent changées. Le passage à l'électronique devrait augmenter la circulation de la monnaie, tant auprès des citoyens que des professionnels", explique le collectif de bénévoles de la Zinne.

Mise en circulation sous format papier en mars 2019, la Zinne (papier) peut aujourd'hui être dépensée auprès de 220 prestataires professionnels de divers secteurs, répartis sur les 19 communes bruxelloises. Les piscines bruxelloises ont été les premières structures publiques à rejoindre le réseau.