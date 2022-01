Undav, les rêves les plus fous lui sont permis

Mais où s’arrêtera donc Deniz Undav ? Encore inconnu au bataillon il y a un an et demi, l’attaquant de 25 ans trône aujourd’hui seul en tête du classement des buteurs de D1A. Un avenir radieux semble s’offrir à lui dans les années à venir. Reste à savoir où.

Ce dimanche, les routes de deux des meilleurs attaquants de notre championnat se croiseront sur la pelouse du stade Marien à l’occasion d’Union-Genk : celles de Deniz Undav et de Paul Onuachu (le club limbourgeois espère qu’il sera retapé de sa blessure musculaire). L’attaquant saint-gillois est dans la forme de sa vie, lui qui a recommencé l’année sur les chapeaux de roue en plantant deux buts contre Seraing. Un doublé qui lui permet d’occuper seul la tête du classement des buteurs avec 18 réalisations (une de plus que Michael Frey). Et ce, quelques jours après avoir pris une belle quatrième place lors du Soulier d’Or remporté par l’avant-centre nigérian. Un résultat qui constitue une véritable prouesse car il a pris tous ses points au second tour des votes (lors du premier tour, l’Union était encore en D1B et donc aucun de ses joueurs n’était éligible).