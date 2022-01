Obligation vaccinale: comment les parlementaires ont choisi les experts

Le débat sur l’obligation vaccinale n’a pas encore commencé qu’il suscite déjà son lot de commentaires et mini-polémiques qui se concentrent sur la liste de 32 experts. Elle n’était pas encore finalisée que des voix s’élevaient pour fustiger l’absence de certaines disciplines ou d’opinions dissonantes. D’autres experts, présents dans cette liste, ont fustigé la communication. Ainsi, Leila Belkhir, présente dans la première fournée d’experts retenus, s’est étonnée d’apprendre sa présence via la presse sans avoir été sondée préalablement, ce qui la place quelque peu au pied du mur. « J’ai quand même un travail qui me prend beaucoup de temps. Donc, sur la forme, j’ai un problème », a-t-elle dit sur le plateau de la RTBF. C’est le cœur même du processus de la transparence politique qui est visé. Comme la commission de la santé est filmée et publique, les débats (même ceux autour de la confection d’une liste d’experts) sont commentés et décortiqués.