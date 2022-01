Manifestation anti-mesures sanitaires: une semaine sur Telegram, au cœur de la défiance

Anne a fini par trouver un bon samaritain. Cette gilet jaune fera le trajet de Bretagne ce dimanche. Venir manifester contre les mesures sanitaires à Bruxelles, c’est un peu la panique : comment dormir dans une auberge de jeunesse si l’on n’est pas vacciné ? La solution est venue de Telegram. Anne (c’est en tout cas le nom qu’elle utilise sur cette messagerie) a appelé à l’aide : « Logement trouvé sur Bruxelles chez l’un de vous. Merci pour tout ! Vive la solidarité ! »

C’est un petit monde qui vit, débat, s’échange des liens, des (dés)informations et s’organise sur cette messagerie cryptée qu’est Telegram. Le Soir a passé une semaine à observer des groupes de discussion aux sensibilités différentes mais avec quelques points communs : la défiance envers l’Etat, les institutions… Et surtout la critique (plus ou moins franche, plus ou moins étayée, plus ou moins logique) de la gestion de la crise sanitaire.