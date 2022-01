Zirkzee, le calme après le chahut

Balle au pied, Joshua Zirkzee est d’une facilité déconcertante. Presque insolente. En D1A, ils sont très peu nombreux à pouvoir s’installer à sa table. Dernier exemple en date: le Clasico où le Néerlandais de 20 ans a rayonné au contact du cuir. Il y a eu ces percées où les Standarmen ressemblaient à des plots et surtout cette offrande à Yari Verschaeren. Presque la copie conforme de celle réalisée en septembre face à Malines, le… prochain adversaire des Mauves.

Deux de ses six passes décisives en championnat cette saison. En y ajoutant ses neuf buts – meilleur total avec Lior Refaelov–, vous obtenez un pied dans 15 des 51 buts du Sporting en D1A. Soit une implication directe dans presque 30% des buts et une action décisive toutes les 82 minutes de jeu. Personne ne fait mieux au RSCA où son implication n’est plus à démontrer.