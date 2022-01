Essais cliniques: les universités épinglées pour leur manque de transparence

Les universités belges passent trop souvent sous silence les résultats de leurs essais cliniques, alors même que la loi leur impose de faire preuve de transparence. Cette conclusion est le résultat d’une enquête menée par l’association de protection des consommateurs Test Achats, en collaboration avec Kom op tegen Kanker (une association de lutte contre le cancer) et Cochrane Belgium. « Les études sur les médicaments sont cruciales pour présager de l’efficacité de ceux-ci. Mais la communication des résultats est le seul moyen pour l’assurance maladie de prendre de bonnes décisions en matière de remboursement des médicaments et pour les médecins de prescrire le médicament le plus approprié », insiste Julie Frère de Test Achats.