Coronavirus: la trop longue épopée d’un baromètre dont personne ne voulait

Le dernier épisode de la série Friends, diffusé il y a près de vingt ans à la télévision, avait pour titre Ceux qui s’en allaient. Adapté à la story du baromètre corona, on pourrait intituler l’épisode inédit de ce vendredi par quelque chose du style : « Celui qui recevait une dernière chance au Comité de concertation ». La comparaison s’arrête très vite car Friends a duré dix ans et s’est étalé sur 236 épisodes qui continuent à cartonner sur les plateformes de streaming aujourd’hui. Le baromètre corona n’est dans l’air « que » depuis dix-huit mois, il a finalement très peu de fans et, pourtant, il a déjà connu pas moins de sept « reboots ». Un terme qui signifie dans le langage des séries qu’on prend les mêmes ou presque et qu’on recommence, à quelques subtilités près.

Dans les épisodes précédents…

1