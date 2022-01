Abattage rituel: à peine arrivé au parlement, le dossier crispe déjà la majorité bruxelloise

Défi, Groen et l’Open VLD ont déposé au parlement une proposition d’ordonnance qui vise à imposer l’abattage avec étourdissement préalable, même pour les rites religieux. Le ton est immédiatement monté entre le PS et Défi.

Depuis 2019, la Wallonie et la Flandre appliquent déjà pareille interdiction, validée en septembre par la Cour constitutionnelle après un recours d’associations religieuses islamiques et de personnalités de la communauté juive. Voilà des semaines que Défi, Groen et l’Open VLD ne font plus mystère de la rédaction de leur proposition d’ordonnance. Son dépôt a pourtant immédiatement fait monter le ton entre le PS et Défi, tous deux partenaires de majorité.

Le chef de groupe PS Ridouane Chahid s’en est pris vivement à Défi. Il a évoqué « une attitude irresponsable », « une stratégie purement électoraliste » et a estimé que « depuis quelques mois, la loyauté n’est plus vraiment un mot qui a de la valeur pour Défi ». Les amarantes n’ont pas manqué de se défendre. Sur Twitter, Bernard Clerfayt a réagi avec de force. « De quoi a peur le PS ?! Ce dossier mérite un débat serein et apaisé. Il est regrettable que certains ne l’entendent pas de cette oreille. Pour rappel, ce sont les mêmes partis qui avaient voté favorablement aux décrets wallon et flamand. Le bien-être animal connaît-il les limites régionales ? ».

« Cette question est importante pour nos concitoyens, il est normal que nous puissions aussi en discuter à Bruxelles », a insisté le député Jonathan de Patoul, cosignataire du texte. En réalité, depuis le sentiment d’un passage en force du PS et d’Ecolo sur le port du voile à la Stib, l’été dernier, Défi s’estime libre d’avancer aussi sur des dossiers absents de l’accord de gouvernement.

Majorité alternative ?

L’absence de l’abattage rituel dans la déclaration de politique négociée en 2019 ne tient pas au hasard. Le sujet déchire profondément la majorité bruxelloise. En son sein, il divise surtout chez Ecolo et le PS. En mai 2019, la distribution d’un tract portant entre autres sur le sujet par deux députés bruxellois avait d’ailleurs troublé la campagne des verts. Accusé de communautarisme, le parti avait ordonné le retrait du dépliant et condamné l’initiative. L’histoire lui a possiblement coûté quelques voix à l’époque. Elle a surtout rappelé à Ecolo et au PS que l’abattage constituait une thématique à éviter. L’arrivée au parlement ne le permet plus.

Tranchant avec le ton virulent de son homologue socialiste, le chef de groupe Ecolo John Pitseys s’est d’ailleurs fait plus discret jeudi. « Ce n’est pas parce que certains pensent et votent autrement dans le groupe que nous sommes à couteaux tirés », explique-t-il. « Ce débat, il va falloir essayer de l’apaiser et le dépolariser. »