Carlo Ancelotti après le but d’Eden Hazard en Coupe du Roi: «Peut-être qu’il mérite de jouer plus»

Pour la première fois depuis plusieurs semaines, Eden Hazard a très probablement quitté le stade avec un large joli sourire dessiné sur son visage. Auteur de son premier but de la saison sur la pelouse d’Elche en huitièmes de finale de la Coupe du Roi, le Diable rouge a offert la qualification au Real dans les dernières minutes des prolongations.

« Eden Hazard et Isco ont été déterminants, c’est la victoire qui m’a donné le plus de joie cette saison », a confié Carlo Ancelotti, le coach madrilène, à l’issue de la rencontre. « Eden a réussi son match, ce qui signifie qu’il mérite peut-être de jouer plus. »