Anderlecht veut trouver une solution pour Adrien Trebel

Adrien Trebel une demi-saison de plus dans le noyau B, c’est difficilement envisageable pour la direction d’Anderlecht qui souhaite vraiment trouver une solution pour son milieu de terrain non utilisé par Kompany.

La saga Adrien Trebel (30 ans) suite et fin, enfin, à Anderlecht ? Toute la direction anderlechtoise prie pour qu’une solution soit trouvée d’ici au 31 janvier. Voir son joueur le plus onéreux – 2,7 millions bruts par an – payé depuis des mois à ne rien faire ou en tout cas à ne rien pouvoir apporter à l’équipe première, fait mal aux nouveaux dirigeants bruxellois. Lesquels continuent de payer cher, dans ce dossier, le nouveau contrat démesuré de 5 ans offert au Français par Marc Coucke et Luc Devroe en août 2018. Avec, inévitablement, la bénédiction de Mogi Bayat. Ce dernier, devant le souhait des boss de Neerpede de se débarrasser de ce poids mort – et bien trop lourd pour leurs finances –, cherche une solution tous azimuts pour son joueur.