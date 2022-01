Nethys: il ne faudrait pas que ça recommence…

Au bout du bout, on en revient toujours à Nethys ? Il y a évidemment moult problèmes plus graves en Belgique et en Wallonie aujourd’hui. Mais lorsqu’il s’agit de cette société qui a été si malmenée dans le passé faute d’une gouvernance adéquate et suite à son instrumentalisation par des gestionnaires et des actionnaires centrés sur leurs propres intérêts, il importe de rester vigilant.

Et donc oui, ce mardi, il s’est passé quelque chose de dérangeant chez Nethys. Le patron de la société, Renaud Witmeur, qui a opéré le nettoyage du groupe est partant et son remplacement devait être tranché par le conseil d’administration, après « instruction » du dossier par le comité de nomination et de rémunération, composé de trois administrateurs.