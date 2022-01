Standard: Gilles Dewaele, l’homme qui n’arrête jamais de courir

À travers toutes les périodes de son histoire, le Standard a toujours compté dans son effectif professionnel nombre de joueurs flamands, censés insuffler à son équipe un supplément d’âme et d’énergie. Eric Gerets, Walter Meeuws, Gérard Plessers, Guy Vandersmissen, Jos Daerden et Willy Geurts au début des années 1980, marquées par deux titres de champion décrochés en 1982 et 1983 et une finale européenne perdue face au FC Barcelone, et plus près de nous, Steven Defour, Jelle Van Damme et Zinho Vanheusden, dont les apports ont été précieux.